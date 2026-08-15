Grünes Licht für neues MRT-Mittel aus Neufeld

Arbeitsplätze wurden gesichert

Dass Sanochemia heute knapp 200 Mitarbeiter beschäftigt, war vor einigen Jahren noch nicht absehbar. 2020 war das Unternehmen wirtschaftlich angeschlagen. Das Land stieg gemeinsam mit zwei privaten Partnern ein, um den Standort und damals rund 120 Arbeitsplätze zu sichern. Nach der Stabilisierung zog sich das Land vor drei Jahren wieder zurück und verkaufte seine Anteile an die Mitgesellschafter. Der Verkauf brachte dem Land einen Gewinn von knapp zwei Millionen Euro.