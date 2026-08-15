Grünes Licht für neues MRT-Mittel aus Neufeld

Sanochemia erhält die Zulassung für ein neues Kontrastmittel, das bereits im Krankenhaus Eisenstadt eingesetzt wird. Ein weiteres Präparat befindet sich derzeit noch im europäischen Zulassungsverfahren.
Bei Sanochemia in Neufeld stehen die Zeichen auf Wachstum. Der Pharmahersteller beschäftigt mittlerweile knapp 200 Mitarbeiter, produziert jährlich fast fünf Millionen Flaschen für mehr als 50 Länder und hat jetzt die Zulassung für ein neues MRT-Kontrastmittel in Österreich erhalten. Das leberspezifische Präparat auf Basis eisenhaltiger Nanopartikel wird bereits in der Radiologie des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt eingesetzt.
Kontrastmittel im Zulassungsverfahren
Gleichzeitig arbeitet Sanochemia am nächsten Schritt: Ein weiteres eisenbasiertes Kontrastmittel für die Bildgebung von Lymphknotenmetastasen bei Prostatakrebs befindet sich derzeit im europäischen Zulassungsverfahren. „Die Rahmenbedingungen für die Industrie sind derzeit alles andere als einfach. Umso wichtiger ist es, nicht stehen zu bleiben“, sagt Geschäftsführer Thomas Erkinger.
Mit der Zulassung des neuen Kontrastmittels sei ein wichtiger Schritt geschafft. Nun gehe es darum, das Portfolio weiter auszubauen und zusätzliche Märkte zu erschließen.
Arbeitsplätze wurden gesichert
Dass Sanochemia heute knapp 200 Mitarbeiter beschäftigt, war vor einigen Jahren noch nicht absehbar. 2020 war das Unternehmen wirtschaftlich angeschlagen. Das Land stieg gemeinsam mit zwei privaten Partnern ein, um den Standort und damals rund 120 Arbeitsplätze zu sichern. Nach der Stabilisierung zog sich das Land vor drei Jahren wieder zurück und verkaufte seine Anteile an die Mitgesellschafter. Der Verkauf brachte dem Land einen Gewinn von knapp zwei Millionen Euro.
Standortpolitik wird bei Lenzing zum Thema
Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage bei Lenzing in Heiligenkreuz verweist Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nun auf das Beispiel Neufeld. Beim Faserhersteller soll die Produktion bis Ende 2027 eingestellt werden, 285 Beschäftigte sind betroffen. Das Land hat angekündigt, Möglichkeiten zur Unterstützung des Standorts zu prüfen.
„Wenn es wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeiten gibt, Standorte und Arbeitsplätze zu sichern, darf die Politik nicht einfach zuschauen“, sagt Doskozil. Eine Garantie gebe es in der Wirtschaft freilich nie.
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