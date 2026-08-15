Wolkenlos und heiß: So wird das Wetter am Feiertag

Nach einer sternenklaren Nacht erwartet uns ein sonniger Start in den Feiertag. Insbesondere im Osten scheint von früh bis spät die Sonne. Damit wird es allerdings auch wieder sehr heiß: Bis zu 36 Grad sind möglich.
Samstagfrüh ist es verbreitet noch angenehm kühl mit maximal 19 Grad. Dann steigen die Temperaturen aber schnell an. Bis zu 36 Grad werden im Laufe des Tages erwartet.
Sehen Sie hier die Wettervorhersage im Detail:
Während es in den meisten Regionen des Landes am Samstag sonnig und trocken bleibt, sind im westlichen Bergland Regenschauer und Wärmegewitter möglich. Lokal fallen die Gewitter mit Starkregen auch kräftig aus.
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