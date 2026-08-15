Parkautomat als Falle: Stadt zockte Autofahrer ab

Seinen Pkw hatte der Tiroler kürzlich in der Kranewitterstraße 4 geparkt und pflichtbewusst wenige Meter daneben an der Kreuzung mit der Lindenstraße ein Ticket gelöst. Als er zurück zum Wagen kam, fand er zu seinem Erstaunen einen Strafzettel hinter der Windschutzscheibe. Sein Pech: Er hatte das Ticket an einem Parkautomaten gekauft, der für die Zone gegenüber gilt.