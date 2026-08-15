Wald in Flammen: „Himmel war bereits tiefschwarz“

Mehr als 830 Feuerwehrleute und elf Hubschrauber im Einsatz

Über 60 Hektar sind vom neuen Großbrand betroffen, die Rauchsäule war kilometerweit sichtbar. Mehr als 830 Feuerwehrkameraden von rund 90 Feuerwehren kämpften gegen die Flammen an, Unterstützung bekamen sie von je vier Hubschraubern des Innenministeriums sowie des Bundesheeres – darunter drei Black Hawks und ein Leonardo – und drei Helikopter von privaten Firmen. Im Einsatz war zudem der Sonderdienst Waldbrand.