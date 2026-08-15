„Zauberrad“ des Mister Minto als Blackout-Rettung?

Ein Rad, das in Wasser taucht und sich von selbst dreht – nur eine Laborspielerei oder gäbe es dafür Anwendungsfelder? Wäre das „Minto-Rad“ vielleicht die Rettung bei einem Blackout? „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr über eine Erfindung, die gleichermaßen einfach wie brillant ist.
Ein Blackout ist nicht nur ein großer Stromausfall, sondern ein deutlich gravierenderes Geschehen. Denn ohne Strom fällt so ziemlich alles Übrige auch aus, die Grundlagen der technischen Zivilisation und so weiter. Und dennoch gäbe es sogar dann eine Lösung, damit die Dinge wieder ins Laufen kommen.
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