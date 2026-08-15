Darum werden Sportplätze trotz der Dürre bewässert

Seit Beginn der Trockenheit tauchen auf sozialen Plattformen vermehrt Fotos von Sportstätten auf, die gerade bewässert werden. Gleichzeitig prangern die Verfasser der dazugehörigen Beiträge die Tatsache an, dass die Bevölkerung zum Wassersparen angehalten sei, das bei Fußball- oder Tennisplätzen aber anscheinend nicht gelten würde.