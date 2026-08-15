Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Anni (sieben Jahre) ist eine gutmütige, verträgliche und folgsame Mischlingshündin. Die entzückende Fellnase wünscht sich aktive, erfahrene Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0676/603 50 25
Mika (zwei Jahre) ist eine freundliche, verträgliche und lebensfrohe Junghündin. Die clevere Hündin liebt die Nähe zu Menschen und genießt jede gemeinsame Unternehmung. Sie ist aktiv, lernt schnell und entdeckt mit Begeisterung Neues. Mika wünscht sich ein liebevolles Zuhause bei Menschen, die Freude an Bewegung und gemeinsamer Beschäftigung haben. 0690/103 676 26
Neo (fünf Jahre) ist ein fröhlicher und gut verträglicher Rüde. Der aufgeweckte Vierbeiner genießt ausgedehnte Spaziergänge und liebt alles, was mit Wasser zu tun hat. Gesucht wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause bei aktiven, erfahrenen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Vitus (zwei Jahre) ist ein lebensfroher Kerl, der offen auf Personen zugeht. Vieles im Leben ist ihm neu, weshalb er in ungewohnten Situationen verunsichert reagiert. Mit Ruhe lässt er sich jedoch gut leiten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Sir Henry (zwei Jahre) & Sabinerle (vier Jahre) haben sich im TierQuarTier kennergelernt – seitdem sind die unzertrennlich. Die entzückenden Kaninchen suchen gemeinsam ein artgerechtes Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Lucy (dreizehn Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu neuen Menschen aufzubauen. Aufgrund ihres Alters erhält die liebe Seniorin Schmerzmittel. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Adam (neun Jahre) zeigt sich lernfreudig, anhänglich und mit Artgenossen gut verträglich. Rassetypisch bringt der aufgeweckte Rüde einen ausgeprägten Jagdtrieb mit. Gesucht werden aktive Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Leni (fünf Jahre) ist menschenfreundlich, aber anfangs sehr schüchtern. Sie möchte nicht bedrängt werden. Hat die Hündin jedoch Vertrauen gefasst, zeigt sie ihr fröhliches, verschmustes Wesen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Aufgrund einer Allergie müssen Pippi und Kater Shirkan (dreizehn Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Die beiden unzertrennlichen Samtpfoten sind auf der Suche nach einem kuscheligen Für-immer-Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang. 0660/522 04 66
Happy und Bruno (ein Jahr) sind zwei freundliche, ruhige Hunde, die anfangs etwas zurückhaltend sind. Die Rüden lieben gemütliche Stunden und genießen ein entspanntes Umfeld. Sie können gemeinsam oder getrennt vergeben werden. 0660/290 80 02
Nova (zwei Jahre) ist eine freundliche, verschmuste und kluge Hündin, die gerne Zeit mit ihrer Bezugsperson verbringt. Sie hat einen ausgeprägten Jagdtrieb und ist bei Hundebegegnungen wählerisch. Gesucht wird ein Platz bei erfahrenen, aktiven Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Die sensible Avani (sieben Jahre) wünscht sich einen kuscheligen Platz bei aktiven Haltern. Sie braucht klare, souveräne Führung. Mit der richtigen Begleitung ist die Hündin eine treue und verschmuste Gefährtin. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Mäuse warten derzeit im TierQuarTier auf ein neues artgerechtes Zuhause mit viel Platz zum Herumtoben. Die pfiffigen Nager sind sehr intelligent, nachtaktiv und äußerst sozial. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Paco (elf Jahre) benötigt eine Kennenlernphase – ist danach aber freundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Der Vierbeiner sucht Nähe, möchte jedoch nicht ständig gestreichelt werden. Gesucht wird ein Für-immer-Zuhause am Land mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Cookie (zwölf Jahre) liebt Tricks und will beschäftigt werden.Der lernwillige Mischlingsrüde wünscht sich geduldige Hundehalter mit Garten, die ihm mit klarer Routine Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Benjamin (elf Jahre) geht auf Menschen freundlich zu – Hunde mag er nicht. Trotz des Defizits mit seinem Bewegungsapparat ist er sehr aktiv. Ein barrierefreier, ruhiger Einzelplatz ohne Kinder wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Aufgrund von Überforderung muss Niko (zwei Jahre) abgegeben werden. Der energiegeladene Rüde, der mit Artgenossen nicht verträglich ist, wünscht sich standhafte Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0650/367 07 62
Sabellian (zwei Jahre) ist ein neugieriger und temperamentvoller Kater, der seine Umgebung aufmerksam beobachtet. Der sensible Vierbeiner wünscht sich ein ruhiges Für-immer-Zuhause bei katzenerfahrenen Menschen mit der Möglichkeit zum Freigang. Interessenten melden sich bitte unter katzenvergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Simba (vier Jahre) ist ein sensibler Deutscher Schäfer, für den der Tierheimalltag eine große Belastung darstellt. Der lernfreudige Rüde sucht ein Zuhause bei erfahrenen Menschen, die ihm mit Ruhe, klaren Strukturen und Sicherheit die nötige Orientierung geben. In einem verständnisvollen Umfeld kann Simba Vertrauen fassen und sein Potenzial voll entfalten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
King Ignaz (drei Jahre) ist ein freundlicher und energiegeladener American Staffordshire Terrier, der Menschen offen begegnet und die Nähe seiner Bezugsperson genießt. Gesucht werden rasseerfahrene Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Gizmo (zehn Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der aufgeweckte Rüde wünscht sich einen ruhigen, kuscheligen Lebensplatz bei geduldigen Haltern. 0681/201 531 03
Bruce und Wayne wurden herzlos in einem Karton an einer Raststation ausgesetzt. Auf dem Assisi-Hof in Stockerau wurden sie liebevoll aufgepäppelt. Nun ist das entzückende Duo auf der Suche nach einem kuscheligen Für-immer-Zuhause. 0662/84 32 55
Sobald Willy (vier Jahre) Vertrauen gefasst hat, wird er zum Kuschelbären. Auch mit Artgenossen verträgt er sich gut. Gesucht wird ein liebevoller Lebensplatz mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anka (neun Jahre) ist freundlich zu Menschen – reagiert bei Hundebegegnungen jedoch gestresst. Für die lebhafte Fellnase wird ein Zuhause bei geduldigen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Peter (zehn Jahre) ist nach einer kurzen Kennenlernphase, um seine anfängliche Unsicherheit zu überwinden, menschenfreundlich – mit Artgenossen nach Sympathie verträglich. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Fee (zwei Jahre) ist anfangs vorsichtig und benötigt etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Für die dreibeinige Mischlingshündin werden einfühlsame Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben, mit Garten gesucht. 0650/693 64 48
Simba (neun Jahre) hatte keinen leichten Start und benötigt aufgrund negativer Erfahrungen mit Menschen eine behutsame Kennenlernphase. Für den aufgeweckten Vierbeiner wird ein ruhiger, kinderloser Einzelplatz bei geduldigen Hundehaltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Erwin (vierzehn Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen – zeigt sich dann aber verschmust. Der sensible Rüde möchte nicht direkt angestarrt werden. Gesucht wird ein ruhiger Lebensplatz mit festen Ritualen und geregeltem Alltag. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lari (neun Jahre) wartet leider schon seit Jahren im Tierheim Vösendorf. Der entzückende Mischling ist blind und bewegt sich daher vorsichtig. Ein barrierefreier, ruhiger Platz mit Garten wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Hope (drei Jahre) ist ein typischer Terrier: willensstark, robust, sportlich und lernwillig. Erfahrene Besitzer, die bereit sind, mit der aktiven Hündin zu trainieren und ihr Sicherheit zu vermitteln, werden gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Passa (vier Jahre) ist sich seiner Größe und Kraft bewusst. Er möchte seinem ursprünglichen Gebrauch als Herdenschutzhund nachkommen. Der sanfte Riese wünscht sich standhafte Hundehalter, die Erfahrung im Umgang mit dieser Rasse haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Boo (zehn Jahre) ist menschenfreundlich, an der Leine reagiert er auf andere Hunde noch gestresst und verbellt sie. Für den lebhaften, unsicheren Senior wird ein ruhiger Lebensplatz am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bobby (elf Jahre) ist freundlich zu Menschen und Artgenossen, Katzen gehören jedoch nicht zu seinen Freunden. Der liebe Hunde-Senior wünscht sich einen Lebensplatz am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Blackjack wurde herzlos in einem Müllraum ausgesetzt. Trotz seines Schicksals ist er zutraulich, verschmust und menschenbezogen. Wegen des Verdachts auf chronischen Kaninchenschnupfen wird er nur zu ebenfalls betroffenen Artgenossen vermittelt. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Rugo (dreizehn Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der Alltag im Tierheim stresst den lieben Hunde-Opa sehr. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause bei Hundehaltern, die ihm Sicherheit und Geborgenheit bieten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bella (neun Jahre) zeigt sich sehr menschenbezogen – mit Artgenossen ist sie nicht verträglich. Leinenführigkeit sowie Hundebegegnungen müssen weiterhin ruhig und mit positiver Bestärkung trainiert werden. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Remmy (zwei Jahre) ist freundlich und mit anderen Hunden verträglich – anfangs ist er jedoch unsicher. Er muss Alltag, Stubenreinheit und zur Ruhe kommen, noch lernen und zeigt sich aktuell sehr aktiv. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Im TierQuarTier Wien warten derzeit dämmerungsaktive Wüstenrennmäuse auf ein artgerechtes, geräumiges Für-immer-Zuhause mit Artgenossen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Pit Bull Hugo (sieben Jahre) geht freundlich auf Menschen zu. Stressige Situationen überfordert ihn noch, weshalb ein Einzelplatz bei erfahrenen Hundehaltern gesucht wird, die geduldig mit ihm trainieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Fidelio (neun Jahre) ist bei vertrauten Menschen anhänglich und verschmust. Fremden gegenüber benötigt der intelligente Mischling Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Gesucht wird ein Platz am Land bei erfahrenen Haltern, die seine Körpersprache verstehen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20
Jessy (acht Jahre) ist eine sanfte, sensible Hündin, die mit ihrem freundlichen Wesen bezaubert. Allerdings dürfte sie in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt haben. Ein ruhiger Lebensplatz wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Peter (zehn Jahre) beweist jeden Tag, dass Alter nur eine Zahl ist. Der lebensfrohe Mischling liebt Spaziergänge und Bewegung. Für den aktiven Senior mit großem Appetit wird ein liebevolles Zuhause gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Ceba (zwei Jahre) ist anfangs unsicher, taut aber langsam auf und entwickelt sich zu einer verspielten, anhänglichen Hündin. Sie lernt schnell und geht bereits gut an der Leine. Ein ruhiger Platz an der Seite eines souveränen Zweithundes wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Luka (elf Jahre) ist ein Beagle-Senior, der anfangs etwas Zeit braucht. Der eigenwillige Rüde ist mit Artgenossen verträglich, hält aber lieber Abstand und ist kein großer Schmuser. Da er mitunter Ressourcen verteidigt, wird ein kinderloser Platz gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bianca (sieben Jahre) ist menschenbezogen, aber rassetypisch distanziert, andere Hunde werden ignoriert. Als Diabetikerin mit eingeschränktem Sehvermögen sucht sie ein ebenerdiges Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Aragon (zehn Jahre) hat sein bisheriges Leben in einem Tierheim verbracht. Der unkomplizierte, verträgliche Mischlingsrüde wünscht sich einen liebevollen Gnadenplatz mit Garten. 0664/127 66 03
Sarabi (sechs Jahre) ist eine temperamentvolle Mischlingshündin, die Beschäftigung und gemeinsame Aktivitäten liebt. Mit klarer Führung und einem aktiven Alltag fühlt sie sich wohl. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Derzeit warten mehrere Ratten im Alter von zwei Monaten bis ein Jahr im TierQuarTier Wien auf ein liebevolles Zuhause mit viel Platz zum Klettern, Spielen und Erkunden. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Milo (fünf Jahre) ist ein aufgeweckter, menschenbezogener American Staffordshire Terrier. Der liebe Rüde genießt die Nähe zu seinen Menschen. Aufgrund von Allergien und Gelenkproblemen sucht er geduldige Halter, die ihm die nötige Fürsorge bieten können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Emanuel (sieben Jahre) ist schüchtern und beiSpaziergängen noch furchtsam unterwegs. Der sensible Mischlingsrüde sucht verständnisvolle Menschen, einen ausbruchsicheren Garten und idealerweise einen souveränen Zweithund an seiner Seite. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Inna (zwölf Jahre) ist unkompliziert und verschmust. Aufgrund altersbedingter Wehwehchen bekommt die Hündin täglich Medikamente. Für die liebe Seniorin wird einEinzelplatz mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Yoshi (zehn Jahre) kennt die Grundkommandos, fährt gerne im Auto mit und ist leinenführig. Gesucht werden Halter, die am Stadtrand leben und viel Zeit für den unsicheren Rüden haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.