Steuerzentrale Gehirn: Das Kraftpaket im Kopf

Mit einem Gewicht von eineinhalb Kilogramm ist es klein im Vergleich zu seiner enormen Leistungsfähigkeit und entscheidend für alles, was wir denken, fühlen und tun. Unser Hirn verfügt über Milliarden Nervenzellen, die ein Netzwerk bilden, das ständig Informationen austauscht, Körperfunktionen steuert und die Persönlichkeit bildet.
Im obersten Stockwerk unseres Körpers liegt das Gehirn, gut eingebettet im Schädel. Mehrere Schutzhüllen umgeben es und bilden eine zuverlässige Abschirmung gegenüber äußeren Einflüssen. Zusätzlich wird dieses System durch eine natürliche Filterbarriere unterstützt, die wie ein fein regulierter Kontrollmechanismus nur ausgewählte Stoffe aus dem Blut passieren lässt und andere zurückhält.
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