Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Neue Gesund-Serie

Steuerzentrale Gehirn: Das Kraftpaket im Kopf

Gesund
20.06.2026 18:00
Das menschliche Gehirn verfügt über eine enorme Leistungsfähigkeit.
Das menschliche Gehirn verfügt über eine enorme Leistungsfähigkeit.(Bild: 3dMediSphere)
Porträt von Sonja Jakubowics
Von Sonja Jakubowics

Mit einem Gewicht von eineinhalb Kilogramm ist es klein im Vergleich zu seiner enormen Leistungsfähigkeit und entscheidend für alles, was wir denken, fühlen und tun. Unser Hirn verfügt über Milliarden Nervenzellen, die ein Netzwerk bilden, das ständig Informationen austauscht, Körperfunktionen steuert und die Persönlichkeit bildet.

0 Kommentare

Im obersten Stockwerk unseres Körpers liegt das Gehirn, gut eingebettet im Schädel. Mehrere Schutzhüllen umgeben es und bilden eine zuverlässige Abschirmung gegenüber äußeren Einflüssen. Zusätzlich wird dieses System durch eine natürliche Filterbarriere unterstützt, die wie ein fein regulierter Kontrollmechanismus nur ausgewählte Stoffe aus dem Blut passieren lässt und andere zurückhält.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund
20.06.2026 18:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mehr als nur Papa
Neue Studien: Die unterschätzte Kraft der Väter
Urologe warnt:
„Sind viel ungesünder als noch vor 50 Jahren“
Akut oder chronisch?
Husten verstehen: Ursachen und Behandlungstipps
HNO-Arzt klärt auf
Schlafapnoe: Wenn Schnarchen krank macht
Darmgesundheit
Nahrungsmittelintoleranzen: Wenn Essen krank macht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
170.413 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
92.911 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
92.219 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1771 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1014 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
801 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Mehr Gesund
Krone Plus Logo
Neue Gesund-Serie
Steuerzentrale Gehirn: Das Kraftpaket im Kopf
Vorteile des Trainings
So hilft Tischtennis gegen Parkinson-Symptome
Krone Plus Logo
Wie bei Mette-Marit
Lungenfibrose: Viele rettet nur Transplantation
Sport Tv Logo
Psychologin erklärt:
Darum verlieren wir beim Fußball unsere Hemmungen
Es droht Lebensgefahr!
Warum Diabetiker niemals barfuß gehen sollten

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf