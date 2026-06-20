Steuerzentrale Gehirn: Das Kraftpaket im Kopf

Im obersten Stockwerk unseres Körpers liegt das Gehirn, gut eingebettet im Schädel. Mehrere Schutzhüllen umgeben es und bilden eine zuverlässige Abschirmung gegenüber äußeren Einflüssen. Zusätzlich wird dieses System durch eine natürliche Filterbarriere unterstützt, die wie ein fein regulierter Kontrollmechanismus nur ausgewählte Stoffe aus dem Blut passieren lässt und andere zurückhält.