Golf: Straka-Negativserie bei Majors geht weiter

„Ich bin nicht sehr zufrieden, aber mit dem Spiel war ich schon vor dem Turnier nicht zufrieden. Es fühlt sich ziemlich schwer an zurzeit, aber jetzt habe ich ein Wochenende, wo ich daran arbeiten kann“, lautete der enttäuschte Kommentar von Straka im Sky-Interview. Lediglich mit seinem Putt-Spiel konnte er leben. „Hoffentlich geht das so weiter. Aber mit dem langen Spiel war ich sehr unzufrieden.“ Straka war dabei vorab klar gewesen, dass er im Finish abliefern würde müssen, wenn er den Cut noch schaffen wollte. „Ich habe gewusst, dass er bei drei oder vier landen wird und ich die letzten zwei Löcher brauche. Dann hatte ich einen schlechten Eisenschlag auf der 17 im Bunker, und dann war es eigentlich schon aus.“