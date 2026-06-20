„Rohrkrepierer“: Kritik an Kinderbetreuungsgesetz

Rot und Schwarz sehen mit der in der jüngsten Regierungssitzung beschlossenen Novelle zum Gesetz (wir haben berichtet) den „geebneten Weg zu mehr Qualität in der Elementarbildung“. Gleichzeitig schreiben Hunderte betroffene Familien Stellungnahmen und unterschreiben eine Petition gegen das Gesetz. Nebenbei wird eine Protestaktion am 3. Juli in Klagenfurt geplant.