„Rohrkrepierer“: Kritik an Kinderbetreuungsgesetz

Erfolge verbuchen, die so eigentlich keine sind, liegt einigen Politikern durchaus. Genau darauf läuft das Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (KBBG) hinaus. Die Kritik der Opposition ebbt nicht ab und auch Eltern hinterfragen die Finanzierung.
Rot und Schwarz sehen mit der in der jüngsten Regierungssitzung beschlossenen Novelle zum Gesetz (wir haben berichtet) den „geebneten Weg zu mehr Qualität in der Elementarbildung“. Gleichzeitig schreiben Hunderte betroffene Familien Stellungnahmen und unterschreiben eine Petition gegen das Gesetz. Nebenbei wird eine Protestaktion am 3. Juli in Klagenfurt geplant.
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