Nach Streit titelt Blatt: „Trump ein Volltrottel“

„Libero“ ist ein landesweites Boulevardblatt, bekannt für bissige Kommentare und Attacken auf den linken Mainstream – oder eben Politiker, die die Ministerpräsidentin öffentlich demütigen. „Tut mir leid, das zu sagen, aber ich finde keinen anderen Ausdruck dafür – und vielleicht gibt es auch keinen: Donald Trump ist ein Vollidiot. Punkt. Es hat keinen Sinn, Umschreibungen zu machen oder es politisch zu verklausulieren“, schreibt der frühere Chefredakteur und heutige Autor Alessandro Sallusti in seinem Kommentar. Freilich darf ein Kommentar deutlicher sein als ein Artikel.