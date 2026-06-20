Nach Streit titelt Blatt: „Trump ein Volltrottel“

Jetzt brechen alle Dämme im Streit zwischen Italien und den USA: US-Präsident Donald Trump hat – wie berichtet – mit spöttischen Bemerkungen über die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für eine Staatskrise gesorgt. Jetzt legt eine Zeitung nach und bringt eine Titelseite, auf der sie Trump als „Volltrottel“ beleidigt.
Die Italiener sind emotional, national verbunden – und brüllen in die Welt hinaus, wenn etwas nicht passt. Und das haben die Macher der italienischen, rechtskonservativen Zeitung „Libero“ wohl gerade gemacht – und damit die internationale Krise verschärft. „Trump è un Coglione“ schreibt das Blatt in seiner Samstagausgabe, was auf Deutsch so viel heißt wie: „Trump ist ein Volltrottel!“ Dazu muss man wissen: Das Wort „Coglione“ kann je nach Kontext noch als viel derber ausgelegt werden.
„Libero“ ist ein landesweites Boulevardblatt, bekannt für bissige Kommentare und Attacken auf den linken Mainstream – oder eben Politiker, die die Ministerpräsidentin öffentlich demütigen. „Tut mir leid, das zu sagen, aber ich finde keinen anderen Ausdruck dafür – und vielleicht gibt es auch keinen: Donald Trump ist ein Vollidiot. Punkt. Es hat keinen Sinn, Umschreibungen zu machen oder es politisch zu verklausulieren“, schreibt der frühere Chefredakteur und heutige Autor Alessandro Sallusti in seinem Kommentar. Freilich darf ein Kommentar deutlicher sein als ein Artikel.
Jetzt wird die Frage sein, wie Trump reagiert ...
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