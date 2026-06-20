WM: Niederlande gegen Schweden ab 19 Uhr LIVE

Der Gegner hat hingegen beim 2:2 gegen Japan zum Auftakt nicht überzeugt. Coach Ronald Koeman hofft, dass Rekordtorschütze Memphis Depay nach seinen jüngsten Oberschenkelproblemen wieder komplett fit ist. Offensivmann Cody Gakpo hat jedenfalls einen Dreier im Fokus. „Wir wissen, dass wir gewinnen müssen, wenn wir die Gruppenphase überstehen wollen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir verbessern können“, sagte der Liverpool-Spieler. Kapitän Virgil van Dijk wird hauptverantwortlich dafür sein, das Duo Gyökeres/Isak zu stoppen. „Ich werde gegen einen Angreifer spielen, den ich sehr gut kenne“, sagte van Dijk mit Blick auf seinen Liverpooler Klubkollegen Isak, „und auf einen anderen Stürmer, der eine sehr gute Saison gespielt hat“.