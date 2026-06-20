WM: Niederlande gegen Schweden ab 19 Uhr LIVE

Zweiter WM-Spieltag in Gruppe F: Die Niederlande trifft auf Schweden. Um 19 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Nach dem höchsten WM-Sieg seit 88 Jahren wollen die Schweden den nächsten Schritt machen. Für die Skandinavier soll es der Topsturm um Alexander Isak und Viktor Gyökeres auch gegen die Niederländer richten. „Individuell sind sie großartige Spieler, aber zusammen können sie eine echte Bedrohung darstellen“, meinte Coach Graham Potter. Die Blau-Gelben hätten im Falle von drei weiteren Punkten das Sechzehntelfinale fix in der Tasche und zudem gute Chancen auf den Gruppensieg. „Das ist ein riesiges Spiel für uns am Samstag“, betonte Potter, der im vergangenen Oktober bei den Schweden angeheuert hatte.
Der Gegner hat hingegen beim 2:2 gegen Japan zum Auftakt nicht überzeugt. Coach Ronald Koeman hofft, dass Rekordtorschütze Memphis Depay nach seinen jüngsten Oberschenkelproblemen wieder komplett fit ist. Offensivmann Cody Gakpo hat jedenfalls einen Dreier im Fokus. „Wir wissen, dass wir gewinnen müssen, wenn wir die Gruppenphase überstehen wollen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir verbessern können“, sagte der Liverpool-Spieler. Kapitän Virgil van Dijk wird hauptverantwortlich dafür sein, das Duo Gyökeres/Isak zu stoppen. „Ich werde gegen einen Angreifer spielen, den ich sehr gut kenne“, sagte van Dijk mit Blick auf seinen Liverpooler Klubkollegen Isak, „und auf einen anderen Stürmer, der eine sehr gute Saison gespielt hat“.
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