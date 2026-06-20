Umbenannt: Von Potschendorf bis Stinkenbrunn

Immer wieder wurden Ortsnamen im Burgenland geändert. Die Gründe waren vielfältig. Die Liste der betroffenen Dörfer ist außerdem länger, als man auf den ersten Blick glauben mag.
Die heutigen Schreibweisen der burgenländischen Ortsnamen haben sich großteils ab dem 18. Jahrhundert allmählich herausgebildet. Insbesondere nach der Angliederung des Burgenlandes 1921, nachdem die deutschen Ortsnamen wieder in Kraft getreten waren, begann ein Prozess bezüglich der Anpassung der Ortsnamen. Einerseits erfolgten neue Schreibweisen, wie Pama anstelle von Baumern, Stöttera statt Stöttern, Trauersdorf in Trausdorf an der Wulka (1925), Markt Allhau statt Allhau, Kotezicken statt Kotzicken etc., andererseits wurden Gemeinden mit einer Zusatzbezeichnung versehen wie Neufeld an der Leitha, Neustift an der Lafnitz, Siget in der Wart, Rotenturm an der Pinka, Kroatisch Minihof, Markt St. Martin oder Benennungen korrigiert wie Neudörfl ohne Zusatz „bei Wiener Neustadt“. Weitere Gemeinden erhielten das Attribut „im Burgenland“, wie beispielsweise Sankt Margarethen, Sankt Michael, Sankt Kathrein, Wallern, Allersdorf etc. zur besseren Unterscheidung von gleichnamigen Ortschaften in Österreich.
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