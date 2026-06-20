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Vorzeitiges WM-Aus fix

„Wie Haiti“: Türkische Presse zerreißt Teamkicker

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 16:58
Stürmer Kerem Aktürkoğlu (li.) sowie die türkischen Fans können das vorzeitige Ausscheiden bei ...
Stürmer Kerem Aktürkoğlu (li.) sowie die türkischen Fans können das vorzeitige Ausscheiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft kaum fassen.(Bild: Krone-Collage/EPA/BENJAMIN FANJOY, AFP/BERK OZKAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Türkei ist bei der Fußball-WM nach der zweiten Niederlage vorzeitig gescheitert. Die Presse des Landes lässt naturgemäß kein gutes Haar am zuvor hoch eingeschätzten Nationalteam. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die schwache Offensive – und Torwart Ugurcan Cakir.

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Der Halbfinalist von 2002 unterlag in Santa Clara Paraguay nach einem frühen Tor von Matias Galarza 0:1.

Damit war das aktuell mit Haiti geteilte vorzeitige Turnier-Ausscheiden der hoch eingeschätzten Türken bei ihrer ersten WM seit 24 Jahren besiegelt, Arda Güler und Co. haben am letzten Spieltag kommende Woche gegen Fixaufsteiger USA keine Chance mehr auf die K.o.-Phase

Teamchef Montella vor dem Aus
 „Ich bin traurig, aber auch sehr stolz auf meine Spieler. Sie haben bis zum Schlusspfiff alles gegeben. So ist Fußball“, sagte der türkische Teamchef Vincenzo Montella. Die Tage des seit September 2003 amtierenden Italieners dürften gezählt sein.

Der Italiener Vincenzo Montella ist (noch) Teamchef der türkischen Fußball-Nationlamannschaft.
Der Italiener Vincenzo Montella ist (noch) Teamchef der türkischen Fußball-Nationlamannschaft.(Bild: AFP/RICHARD HEATHCOTE)

„Absoluter Tiefpunkt“
Die türkische Presse zeigte sich wenig zimperlich und übte nach dem WM-Aus scharfe Kritik am Team. Die Zeitung „Türkiye“ schrieb etwa von einem Alptraum, andere Medien kritisierten vor allem die schlechte Chancenverwertung. Die „Fanatik“ zog gar den Vergleich zu Haiti, die ebenfalls nach zwei Spielen keine Chance mehr haben, in die K.o.-Runde einzuziehen. Für die „Aksam“ war es trotz der erfolgreichen Qualifikation für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada sogar ein „absoluter Tiefpunkt“.

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Weitere Pressestimmen aus der Türkei:
„Hürriyet“: „Kein Tor, kein Punkt. Ein bitterer Abschied und eine große Enttäuschung!“
„Fanatik“: „Wie Haiti! Wir scheiden aus, ohne ein Tor zu erzielen – wie Haiti! Wir teilen das Schicksal des schwächsten Teams im Turnier.“Söszu: „Nach der Niederlage gegen Australien jetzt auch noch gegen Paraguay. Wir erleben eine Enttäuschung. Es hat nicht funktioniert. Schon vor dem letzten Gruppenspiel sind wir raus.“
„Habertürk“: „Das WM-Abenteuer der türkischen Nationalmannschaft bei ihrer erste Teilnahme seit 24 Jahren war nur von kurzer Dauer. Voller Hoffnung und Vorfreude waren wir gestartet. Und jetzt sind wir schon vor dem letzten Spiel raus.“
„Türkiye“: „Ein Albtraum!“
Takvim“: „2 Spiele, 80 Prozent Ballbesitz, 62 Schüsse, 0 Tore, 0 Punkte – lebe wohl!“
Yeni Safak“: „Unsere Nationalmannschaft, die mit großen Hoffnungen zur Weltmeisterschaft 2026 angereist war, erlebte in Amerika einen wahren Albtraum. Die jungen Stars, die in zwei Spielen kein einziges Tor erzielen, stürzen Millionen von Fans in tiefe Trauer.“
Aksam“: „Was hast du nur getan, Ugurcan Cakir! Du hast in beiden Spielen den absoluten Tiefpunkt erreicht.“
Vatan“: „Die Türkei steht nach dem Spiel gegen Paraguay vor einer herzzerreißenden Situation! Wir verabschieden uns von der Weltmeisterschaft mit null Toren und null Punkten.“

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