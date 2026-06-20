„Wie Haiti“: Türkische Presse zerreißt Teamkicker

Weitere Pressestimmen aus der Türkei:

„Hürriyet“: „Kein Tor, kein Punkt. Ein bitterer Abschied und eine große Enttäuschung!“

„Fanatik“: „Wie Haiti! Wir scheiden aus, ohne ein Tor zu erzielen – wie Haiti! Wir teilen das Schicksal des schwächsten Teams im Turnier.“Söszu: „Nach der Niederlage gegen Australien jetzt auch noch gegen Paraguay. Wir erleben eine Enttäuschung. Es hat nicht funktioniert. Schon vor dem letzten Gruppenspiel sind wir raus.“

„Habertürk“: „Das WM-Abenteuer der türkischen Nationalmannschaft bei ihrer erste Teilnahme seit 24 Jahren war nur von kurzer Dauer. Voller Hoffnung und Vorfreude waren wir gestartet. Und jetzt sind wir schon vor dem letzten Spiel raus.“

„Türkiye“: „Ein Albtraum!“

„Takvim“: „2 Spiele, 80 Prozent Ballbesitz, 62 Schüsse, 0 Tore, 0 Punkte – lebe wohl!“

„Yeni Safak“: „Unsere Nationalmannschaft, die mit großen Hoffnungen zur Weltmeisterschaft 2026 angereist war, erlebte in Amerika einen wahren Albtraum. Die jungen Stars, die in zwei Spielen kein einziges Tor erzielen, stürzen Millionen von Fans in tiefe Trauer.“

„Aksam“: „Was hast du nur getan, Ugurcan Cakir! Du hast in beiden Spielen den absoluten Tiefpunkt erreicht.“

„Vatan“: „Die Türkei steht nach dem Spiel gegen Paraguay vor einer herzzerreißenden Situation! Wir verabschieden uns von der Weltmeisterschaft mit null Toren und null Punkten.“