Oh, Kanada! So skurril verlief Einreise für DFB

Die Anreise von den USA nach Kanada verlief für das DFB-Team äußerst kurios. Denn so einfach vom Flieger in den Mannschaftsbus steigen, das spielte es für die schwarz-rot-goldenen Kicker nicht. Der gesamte Staff (Spieler, Trainer, Betreuer, Mitarbeiter) wurde direkt nach dem Aussteigen aus dem Flugzeug auf dem Rollfeld vom Airportpersonal gründlichst unter die Lupe genommen.