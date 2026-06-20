Bei Deutschlands Kickern steht nach WM Wechsel an

Grünes Kulttrikot

Ein Novum erfolgte bei der WM 1982 in Spanien. Deutschland trat erstmals mit den drei markanten Streifen auf dem Dress auf. Im Finale wurden aber Karl-Heinz Rummenige, Paul Breitner, Toni Schumacher und Co. von Italien gestoppt. Eine Endspiel-Niederlage setzte es auch 1986 in Mexiko gegen Argentinien und Diego Maradono. Erstmals traten die Deutschen nicht in Weiß auf, sondern bestritten das Finale in Grün – mittlerweile ebenfalls eine Kulttrikot.