Streng geheimer Golfplatz für US-Milliardäre

„Wenn man jemanden kennt“

Ein Greenfee-Ticket zu lösen ist unmöglich. Wie bei vielen Golfplätzen in Amerika: Man kann dort nur spielen, wenn man jemanden kennt. Wer den Platz entworfen hat, wie das Layout ist, wer dort spielen darf – alles ein Geheimnis. Lange Zeit wusste man nicht einmal, wie es dort heißt. Somit gilt „Cow Neck Golfcourse“ als exklusivster der exklusivsten Golfplätze des Planeten.