Streng geheimer Golfplatz für US-Milliardäre

Auf Long Island bei New York logieren die Reichsten der Reichen. Und haben dort ihre eigene Insel erschaffen. Einer davon ist sogar Österreicher: Wallstreet-Tycoon und Milliardär Louis Moore Bacon schützt dabei ein wahres Naturjuwel.
Scottie Scheffler und Co. spielen die US Open derzeit in den Hamptons. Genauer gesagt auf dem Grün des Shinnecock Hills Golf Club bei Southampton. Die Gegend auf Long Island bei New York gilt als teuerster Landstreifen – und für viele Milliardäre als begehrteste Wohngegend der Welt. Was niemand weiß: Nur wenige Autominuten entfernt liegt ein streng geheimer Golfplatz.
Privater Platz in der Lagune
In den Hamptons spricht man von „Cow Neck“. Auf Satellitenbildern wirkt der Platz sehr gepflegt und aufgeräumt, er liegt mitten in einer Lagune. Mitten in einem der wohl besten und dichtesten Golfplatzgebiete Amerikas.
Vom National Links zu sehen
Denn wenn man auf dem 17. Grün des nördlichsten dieser Plätze, dem National Golf Links, steht, kann man über das Wasser blicken und in der Ferne, etwa zwei Kilometer entfernt, einen weiteren Platz erkennen.
Zufahrtsstraße „A Road“
Zu erreichen ist der Golfplatz nur über eine schmale Landstraße mit dem kryptischen Namen „A Road“. Wem der Platz gehört, dazu rankten sich früher viele Legenden.
Wallstreet-Milliardär ist Besitzer
Mittlerweile weiß man in den Hamptons, dass es sich um Louis Bacon handeln soll. Der 69-Jährige gilt als Wall Street-Legende, ist Chef der Investmentfirma Moore Capital Management und soll ein Vermögen von rund 10 Milliarden US-Dollar besitzen.
Nicht nur das: Bacon wurde im Jahr 2002 mittels eines Schnellverfahrens für Prominente die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen.
Trump ausgestochen
Die Erzählungen besagen, dass Bacon das rund 540 Hektar große Grundstück 1998 um 25 Millionen US-Dollar erworben haben soll. Unter den damaligen Bietern soll sich übrigens auch Donald Trump befunden haben. Bacon erhielt aber den Zuschlag, weil dieser als Naturschützer bekannt war.
„Wenn man jemanden kennt“
Ein Greenfee-Ticket zu lösen ist unmöglich. Wie bei vielen Golfplätzen in Amerika: Man kann dort nur spielen, wenn man jemanden kennt. Wer den Platz entworfen hat, wie das Layout ist, wer dort spielen darf – alles ein Geheimnis. Lange Zeit wusste man nicht einmal, wie es dort heißt. Somit gilt „Cow Neck Golfcourse“ als exklusivster der exklusivsten Golfplätze des Planeten.
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