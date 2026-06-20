Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gehört Österreicher

Streng geheimer Golfplatz für US-Milliardäre

Sport-Mix
20.06.2026 18:30
Unweit des diesjährigen Schauplatzes der US Open liegt das geheime Grün.
Unweit des diesjährigen Schauplatzes der US Open liegt das geheime Grün.(Bild: Privat)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Auf Long Island bei New York logieren die Reichsten der Reichen. Und haben dort ihre eigene Insel erschaffen. Einer davon ist sogar Österreicher: Wallstreet-Tycoon und Milliardär Louis Moore Bacon schützt dabei ein wahres Naturjuwel.

0 Kommentare

Scottie Scheffler und Co. spielen die US Open derzeit in den Hamptons. Genauer gesagt auf dem Grün des Shinnecock Hills Golf Club bei Southampton. Die Gegend auf Long Island bei New York gilt als teuerster Landstreifen – und für viele Milliardäre als begehrteste Wohngegend der Welt. Was niemand weiß: Nur wenige Autominuten entfernt liegt ein streng geheimer Golfplatz.

Privater Platz in der Lagune
In den Hamptons spricht man von „Cow Neck“. Auf Satellitenbildern wirkt der Platz sehr gepflegt und aufgeräumt, er liegt mitten in einer Lagune. Mitten in einem der wohl besten und dichtesten Golfplatzgebiete Amerikas. 

Der geheime 9-Loch-Golfplatz in der Nähe der US Open
Der geheime 9-Loch-Golfplatz in der Nähe der US Open(Bild: Google Maps)

Vom National Links zu sehen
Denn wenn man auf dem 17. Grün des nördlichsten dieser Plätze, dem National Golf Links, steht, kann man über das Wasser blicken und in der Ferne, etwa zwei Kilometer entfernt, einen weiteren Platz erkennen.

Zufahrtsstraße „A Road“
Zu erreichen ist der Golfplatz nur über eine schmale Landstraße mit dem kryptischen Namen „A Road“. Wem der Platz gehört, dazu rankten sich früher viele Legenden.

Wallstreet-Milliardär ist Besitzer
Mittlerweile weiß man in den Hamptons, dass es sich um Louis Bacon handeln soll. Der 69-Jährige gilt als Wall Street-Legende, ist Chef der Investmentfirma Moore Capital Management und soll ein Vermögen von rund 10 Milliarden US-Dollar besitzen.

Nicht nur das: Bacon wurde im Jahr 2002 mittels eines Schnellverfahrens für Prominente die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen.

An Loch 6 steht eine Kapelle aus der Kolonialzeit direkt hinter dem Grün
An Loch 6 steht eine Kapelle aus der Kolonialzeit direkt hinter dem Grün(Bild: Privat)
Luftaufnahme des riesigen Areals um Cow Neck Golfcourse
Luftaufnahme des riesigen Areals um Cow Neck Golfcourse(Bild: Privat)

Trump ausgestochen
Die Erzählungen besagen, dass Bacon das rund 540 Hektar große Grundstück 1998 um 25 Millionen US-Dollar erworben haben soll. Unter den damaligen Bietern soll sich übrigens auch Donald Trump befunden haben. Bacon erhielt aber den Zuschlag, weil dieser als Naturschützer bekannt war.

Lesen Sie auch:
Im Ziel hatten die Athleten 2025 in Wien weniger als die 800m absolviert.
Krone Plus Logo
Garantie nach Fehler
„Heuer wird die Strecke sicher 800m lang sein“
20.06.2026
Sport Tv Logo
Versprechen eingelöst
Mit der Sport-Staatssekretärin in der Achterbahn
20.06.2026
Cut verpasst
Golf: Straka-Negativserie bei Majors geht weiter
20.06.2026

Wenn man jemanden kennt“
Ein Greenfee-Ticket zu lösen ist unmöglich. Wie bei vielen Golfplätzen in Amerika: Man kann dort nur spielen, wenn man jemanden kennt. Wer den Platz entworfen hat, wie das Layout ist, wer dort spielen darf – alles ein Geheimnis. Lange Zeit wusste man nicht einmal, wie es dort heißt. Somit gilt „Cow Neck Golfcourse“ als exklusivster der exklusivsten Golfplätze des Planeten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
20.06.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
170.413 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
92.911 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
92.219 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1771 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1014 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
801 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Mehr Sport-Mix
Sport Tv Logo
Spektakulärer Boxkampf
In nur 20 Sekunden in luftiger Höhe zum Titel
Gehört Österreicher
Streng geheimer Golfplatz für US-Milliardäre
Cut verpasst
Golf: Straka-Negativserie bei Majors geht weiter
Schwimm-Highlight
Kate Douglass schafft Weltrekord über 50 m Kraul!
Triathlon
Kaindl beim WM-Serien-Rennen in Quiberon Neunter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf