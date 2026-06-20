Warum diese Postfiliale jetzt bewacht werden muss

Ein Aufpasser steht vor der Post in der Floridsdorfer Schwaigergasse und bewacht den Eingang des SB-Shops. Zwar nicht rund um die Uhr, aber häufig. Er soll ein Problem lösen, das jederzeit auch anderorts auftreten kann – und in Wien offenbar schon aufgetreten ist.
Anrainer sind zufrieden. Die Post hat einen Sicherheitsdienst engagiert, der vor der Selbstbedienungsfiliale vor der Schwaigergasse im 21. Bezirk patrouilliert. Der Aufpasser bewacht die Tür und beobachtet, wer hier aus und ein geht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.