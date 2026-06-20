Jumbojet aus Katar wird Trumps neue Air Force One

Jungfernflug in die Türkei

Früheren Angaben Trumps zufolge soll die Maschine pünktlich zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten als Regierungsflieger in Dienst gestellt werden – also zum 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag. Der Republikaner kündigte nun an, mit dem neuen Jumbojet in die Türkei fliegen zu wollen. Anfang Juli wird er zum NATO-Gipfel in Ankara erwartet. Auch wolle er die Boeing 747 für einen Flug zu einer „großen Konferenz“ in China nutzen - konkreter wurde Trump allerdings nicht.