Comedian Guido Cantz trauert um seine Mutter

Nur vier Monate nach dem Tod seines Vaters muss der deutsche TV-Moderator und Comedian Guido Cantz einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: Seine Mutter starb in der Nacht auf Samstag.
„Heute Nacht ist meine Mutter Irmhild Cantz (84 Jahre) nach kurzer schwerer Krankheit verstorben“, teilte der 54-Jährige auf seinem Instagram-Kanal mit. „Daher muss ich die Tourneetermine heute in München und morgen in Fürth absagen.“ Sobald es einen Nachholtermin gebe, werde er diesen bekannt geben.
Cantz ist derzeit mit seinem Comedy-Programm „Komische Zeiten“ auf Tournee. Der nächste reguläre Tour-Termin nach den beiden nun abgesagten ist der 4. September in Frankfurt, wie es auf seiner Webseite heißt.
Im Februar starb Cantz‘ Vater
Erst im Februar musste Cantz den Tod seines Vaters Otto verkraften, der mit 85 Jahren im Kreis der Familie in Köln gestorben war. Der Entertainer und Komiker lebt mit seiner Frau Kerstin Cantz und seinem Sohn Paul im Kölner Stadtteil Porz.
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