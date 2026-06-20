Comedian Guido Cantz trauert um seine Mutter

„Heute Nacht ist meine Mutter Irmhild Cantz (84 Jahre) nach kurzer schwerer Krankheit verstorben“, teilte der 54-Jährige auf seinem Instagram-Kanal mit. „Daher muss ich die Tourneetermine heute in München und morgen in Fürth absagen.“ Sobald es einen Nachholtermin gebe, werde er diesen bekannt geben.