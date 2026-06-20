Ex-Europacup-Kicker übernimmt Unterliga-Klub

Das kam überraschend! Bad St. Leonhard verpasste als Aufsteiger in die Unterliga nur um ein Haar den Sprung in die Landesliga. Dennoch startet man mit einem neuen Trainer durch. Und der hat als Ex-Profi einst auch im Europacup gespielt! Auch Maria Saal verpflichtet einen Ex-Bundesliga-Kicker.
Als Dritter verpasste Bad St. Leonhard in der Unterliga Ost nur knapp den Relegationsplatz zur Kärntner Liga. Nun trennte man sich von Trainer Horst Friesacher. „Es war ohnehin nur für ein Jahr ausgemacht. Wir wollen uns neu orientieren“, erzählt Obmann Peter Schlacher.
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