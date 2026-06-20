In nur 20 Sekunden in luftiger Höhe zum Titel

Tirols Aushängeschild im Boxen, Edin Avdic, schrieb im bosnischen Sarajevo Geschichte: Auf einem 118 Meter hohen Wolkenkratzer besiegte er seinen Gegner mit nur zwei Schlägen. Die „Tiroler Krone“ sprach mit dem 29-Jährigen, der seinen Triumph in luftiger Höhe noch immer kaum fassen kann.
Einen hollywoodreifen Schauplatz für einen Boxkampf bot das Hotel Arjaan Rotana in Sarajevo. Auf einem zum Boxring umgebauten Hubschrauberlandeplatz in schwindelerregenden 118 Metern Höhe stieg Edin Avdic, der Tiroler mit bosnischen Wurzeln, zu einem geschichtsträchtigen Kampf gegen den 21-jährigen Kolumbianer Juan Narvaez in den Ring.
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