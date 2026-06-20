In nur 20 Sekunden in luftiger Höhe zum Titel

Tirols Aushängeschild im Boxen, Edin Avdic, schrieb im bosnischen Sarajevo Geschichte: Auf einem 118 Meter hohen Wolkenkratzer besiegte er seinen Gegner mit nur zwei Schlägen. Die „Tiroler Krone“ sprach mit dem 29-Jährigen, der seinen Triumph in luftiger Höhe noch immer kaum fassen kann.