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10. in Lenzerheide! Siegesserie von Höll gerissen

Sport-Mix
20.06.2026 16:54
Valentina Höll
Valentina Höll(Bild: Patrick Wasshuber)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Siegesserie von Valentina Höll im Mountainbike-Weltcup im Downhill ist am Samstag in Lenzerheide gerissen!

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Die 24-jährige Salzburgerin, die die ersten drei Saisonrennen – darunter zuletzt den Heimbewerb in Leogang – gewonnen hatte, wurde in der Schweiz nur Zehnte.

Weißer Fleck auf der „Erfolgslandkarte“ 
Der vierfachen Weltmeisterin wurde ein Fehler zum Verhängnis, knapp fünf Sekunden fehlten ihr zum Sieg. Lenzerheide bleibt damit ein weißer Fleck auf der „Erfolgslandkarte“ von Höll.

Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Anna Newkirk vor Hölls schweizerischer Commencal-Teamkollegin Lisa Baumann und Gloria Scarsi aus Italien. Höll bleibt in der Gesamtwertung aber in Führung, ehe es in zwei Wochen im italienischen La Thuile weitergeht.

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Sport-Mix
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