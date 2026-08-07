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Auch Großeltern tot

Thailand: Teenager richtete Blutbad in Schule an

Ausland
07.08.2026 14:06
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Thailand hat ein Jugendlicher erst seine Großeltern erschossen und dann in seiner Schule ein Blutbad angerichtet. Insgesamt gibt es sieben Todesopfer zu beklagen. Mehr als 30 weitere Menschen wurden verletzt, neun von ihnen lebensgefährlich.

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Wie Medien berichteten, war der mutmaßliche Täter selbst Schüler der Debsirin-Schule in Nonthaburi. Freunde des 14-Jährigen hätten ausgesagt, dass der Jugendliche wegen seiner schulischen Situation „unter Stress“ gestanden habe, sagte Regierungschef Anutin Charnvirakul bei einem Besuch am Tatort. Der Hergang deute außerdem darauf hin, dass der Bursch die Tat „eindeutig geplant“ habe. Er dürfte sich danach selbst das Leben genommen haben.

Überlebende berichten: „Hatte Angst zu sterben“
Der Vorfall ereignete sich in der Früh an der Debsirin-Nonthaburi-Schule in der Provinz Nonthaburi nördlich von Bangkok. „Ich hatte Angst, dass ich sterben würde“, berichtete die Schülerin Pawarisa Maylissa vor der Schule, wo Polizei und Rettungskräfte im Großeinsatz waren. „Ich hörte viele sehr laute Schüsse, weil der Verdächtige offenbar direkt über uns war, eine Etage höher. Ich konnte sogar hören, wie die Kugeln in den Boden einschlugen.“

Bilder vom Einsatz:

Angreifer sei „Problemkind“ und Mobbingopfer gewesen
Der 17-jährige Purin Khumchoo sagte, der Angreifer sei an der Schule als „Problemkind“ bekannt gewesen. „Meine Freunde, die ihn gekannt haben, sagen, dass er sich für das FBI und für Waffen interessiert hat und von vielen anderen Schülern gemobbt wurde.“ Er selbst sei von dem Angreifer fast erschossen worden: „Als er die Waffe auf mich richtete, wirkte er sehr professionell, als hätte er lange dafür trainiert.“

Thailändische Medien veröffentlichten Fotos des Angreifers, auf denen er eine lila Schuluniform und eine schwarze Umhängetasche trägt. Auf dem Boden liegen mehrere Patronenhülsen. Regierungschef Anutin zeigte sich bestürzt. „Es ist ein so schrecklicher Vorfall“, sagte er vor Journalisten. „So etwas dürfte niemals geschehen. Wie konnte das in unserem Land passieren?“

Erst im Februar gab es ähnlichen Vorfall in Schule
In Thailand gibt es Schätzungen zufolge rund zehn Millionen Schusswaffen in Privatbesitz. Jeder siebte Einwohner besitzt eine Waffe – die Rate ist höher als in den meisten anderen Ländern der Region. Immer wieder gibt es tödliche Angriffe. Im Februar hatte ein Jugendlicher in einer Schule im Süden Thailands den Schulleiter erschossen und zwei Schüler verletzt. 2022 hatte ein ehemaliger Polizist in einem Kindergarten im Norden Thailands 24 Kinder und zwölf Erwachsene mit einer Schusswaffe und einem Messer getötet.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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