Thailand: Teenager richtete Blutbad in Schule an

Angreifer sei „Problemkind“ und Mobbingopfer gewesen

Der 17-jährige Purin Khumchoo sagte, der Angreifer sei an der Schule als „Problemkind“ bekannt gewesen. „Meine Freunde, die ihn gekannt haben, sagen, dass er sich für das FBI und für Waffen interessiert hat und von vielen anderen Schülern gemobbt wurde.“ Er selbst sei von dem Angreifer fast erschossen worden: „Als er die Waffe auf mich richtete, wirkte er sehr professionell, als hätte er lange dafür trainiert.“