Energieimport treibt Österreichs Handelsdefizit an

Minus bei Maschinen und Fahrzeugen

Bei den Exporten sorgten vor allem chemische Erzeugnisse für ein Plus. Sie legten um 11,9 Prozent zu. Maschinen und Fahrzeuge verzeichneten hingegen ein Minus von 3,2 Prozent. Insgesamt ergab sich im Mai eine negative Handelsbilanz von 0,64 Milliarden Euro.

Im Handel innerhalb der EU blieb die Bilanz mit 0,04 Milliarden Euro knapp positiv, mit Drittstaaten ergab sich laut Statistik Austria im Mai eine negative Handelsbilanz von 0,67 Milliarden Euro.