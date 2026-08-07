Steirische ÖVP-Chefin kritisiert den Bundeskanzler

„Ich bin über die Aussagen des Bundeskanzlers verwundert. Sie werden der heutigen Lebensrealität von Familien nicht gerecht“, lässt Khom mitteilen. „Natürlich ist Kinderbetreuung von Liebe geprägt – sie darauf zu reduzieren, greift aber viel zu kurz. Elternschaft ist keine klassische Erwerbsarbeit. Es gibt dafür keinen Urlaubsanspruch, keine freien Wochenenden und oftmals auch keinen Feierabend. Dafür gibt es – und das weiß ich aus eigener Erfahrung als Mutter – eine ständige Rufbereitschaft.“