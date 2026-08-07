14 Festnahmen: Steirischer Drogenring aufgeflogen

Über Social Media versuchten zwei Tätergruppen im Raum Graz-Umgebung, Leibnitz und Deutschlandsberg für Marihuana, Kokain und andere Suchtmittel potenzielle Abnehmer zu finden. Nach zweijähriger Ermittlungszeit klickten jedoch für insgesamt 14 Verdächtige die Handschellen: Es konnten mehrere Verdächtige, vorwiegend österreichische, zwei kroatische sowie ein slowenischer Staatsbürger im Alter zwischen 20 und 31 Jahren, ausgeforscht werden. Nach 13 Hausdurchsuchungen und 13 Einlieferungen in die Justizanstalt Graz Jakomini wurde bereits ein Teil der Beschuldigten rechtskräftig vom Landesgericht für Strafsachen Graz zu mehrjährigen Haftstrafen von zwei bis fünf Jahren verurteilt.