Lebensmittelpreise auf höchsten Stand geklettert

Der Getreidepreisindex stieg im Juli um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Dieser wurde vor allem von einem Sprung der Weizenpreise (um 5,8 Prozent) angetrieben. Der Index für Pflanzenöl und die Zuckerpreise stiegen ebenfalls. Palm- und Sojaöl wurden laut der FAO wegen höherer Rohölpreise und einer stärkeren Nachfrage nach Biodiesel teurer. Raps- und Sonnenblumenöl seien hingegen billiger geworden. Darüber hinaus fielen die Fleischpreise um 2,8 Prozent im Vergleich zum Juni, auch Molkereiprodukte verbilligten sich etwas (um 0,7 Prozent).

Laut FAO sorgen die Kriege im Iran und in der Ukraine sowie das Wetterphänomen El Niño für höhere Kosten und gleichzeitig geringere Ernteerträge. In Österreich gibt es in diesem Jahr massive Ernteausfälle bei Getreide, Erdäpfeln, Soja, Zuckerrüben und Kürbis. Die Getreideproduktion ohne Mais ist laut Agrarmarkt Austria (AMA) im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent zurückgegangen.