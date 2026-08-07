Hat Ceuta-Chaos jetzt auch Folgen für die WM 2030?

Heftige Kritik Spaniens an Marokko

Spanien holte Portugal 2021 für eine gemeinsame iberische Bewerbung für die Austragung der WM 2030 ins Boot und 2023 Marokko, um die Chancen mit der ersten europäisch-afrikanischen WM zu erhöhen, die ein Jahr später dann auch tatsächlich den Zuschlag der FIFA erhielt. Doch wie könne man eine Fußball-WM gemeinsam mit einem Land ausrichten, das einen „Angriff auf unsere nationale Souveränität“ zuließ, fragte sich Vox-Chef Santiago Abascal. „Solange schwerwiegende Zweifel an der politischen Instrumentalisierung von Menschenleben bestehen“, dürfe Marokko nicht „das Prestige, die wirtschaftlichen Vorteile und die internationale Legitimität einer Weltmeisterschaft“ behalten, so Sumar.