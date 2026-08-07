Corinna & Danilo ließen sich Partnertattoo stechen

„Steht für unser gemeinsames Leben“

Ein Motiv mit emotionalem Hintergrund für beide, wie die 31-Jährige verriet. „Sie steht für unser gemeinsames Leben: für das Meer, für meine Bootsführerscheinschule, für unsere Leidenschaft fürs Surfen und dafür, dass Danilo in Sizilien am Meer aufgewachsen ist, während ich selbst zwischen Booten, Yachten und Motorsport groß geworden bin.“