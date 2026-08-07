Corinna & Danilo ließen sich Partnertattoo stechen

Nach der Traumhochzeit im Frühjahr geht die Liebe von Corinna und Danilo Kamper-Campisi jetzt auch unter die Haut. Die beiden ließen sich nämlich ein Partnertattoo stechen – und das hat eine ganz besonders emotionale Bedeutung!
Auf Instagram enthüllten die beiden nun ihre „Peckerl“. Das Motiv, das die Ferse von Corinna und Danilo nun ziert, ist eine kleine Welle.
Auf Instagram zeigte Corinna Kamper-Campisi erstmals das Partnertattoo, das sie sich gemeinsam mit ihrem Danilo stechen ließ:
„Steht für unser gemeinsames Leben“
Ein Motiv mit emotionalem Hintergrund für beide, wie die 31-Jährige verriet. „Sie steht für unser gemeinsames Leben: für das Meer, für meine Bootsführerscheinschule, für unsere Leidenschaft fürs Surfen und dafür, dass Danilo in Sizilien am Meer aufgewachsen ist, während ich selbst zwischen Booten, Yachten und Motorsport groß geworden bin.“
Das Wellen-Tattoo hat für Corinna aber auch noch eine „ganz persönliche Bedeutung“, wie sie fortfuhr. Sie verbinde das Motiv nämlich nur mit ihrer großen Liebe Danilo und ihrer Leidenschaft für Wassersport, sondern auch mit einem weiteren geliebten Menschen.
Jeder Moment ist wertvoll
„Sie erinnert mich auch an eine liebe Freundin, die ich am Meer verloren habe“, verriet sie. „Gerade deshalb symbolisiert diese kleine Welle für mich, wie wertvoll jeder Moment ist und dass wir das Leben bewusst genießen sollten.“
Das Partnertattoo ließen sich die Kamper-Campisis übrigens schon Anfang Juli stechen. Einen ersten Blick auf die besonderen „Peckerl“ gab‘s nicht nur auf Instagram, sondern auch im ORF in der Sendung „Rund ums Rad“.
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