Niedrigwasser legte Kriegstote in Budapest frei

Schiffswracks in Serbien entdeckt

Hohe Temperaturen und ausbleibender Regen haben die Pegelstände vieler großer europäischer Flüsse auf Rekordtiefen fallen lassen. Derzeit tauchen auch immer wieder Schiffswracks auf. In Serbien wurden etwa mehrere Schiffswracks der deutschen Marine aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Die Nazi-Marine hatte unmittelbar vor dem sogenannten Eisernen Tor, einem Durchbruchstal der Donau an der Grenze zwischen Serbien und Rumänien, selbst Teile ihrer Schwarzmeerflotte versenkt. Der deutsche Flottenverband hatte sich auf dem Rückzug befunden und war von der sowjetischen Donaumilitärflottille verfolgt worden. Ungefähr 200 Wasserfahrzeuge wurden damals versenkt.