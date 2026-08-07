Verletzter Salzburg-Kicker: Die Diagnose ist da!

In der Nachspielzeit passierte das Unglück

Ob dieses Quartett ein Thema für den Kader im Ligaspiel beim WAC am Sonntag sein könnte, ist laut Vereinsangaben noch offen. Definitiv kein Thema ist indes Enrique Aguilar. Der Schweizer wurde in der Nachspielzeit gefoult und blieb verletzt liegen.