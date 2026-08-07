Erste Nation fordert Infantino zum Rücktritt auf

Der norwegische Fußballverband um Präsidentin Lise Klaveness fordert FIFA-Boss Gianni Infantino zum sofortigen Rücktritt auf. Dies sei Resultat einer gemeinsamen Sitzung am Donnerstag, berichtete Klaveness dem britischen „Guardian“. „Wir haben beschlossen, dass wir Infantino nicht mehr vertrauen.“ Der Schweizer steht nach dem geplatzten Investorendeal so sehr in der Kritik wie noch nie in seinen gut zehn Jahren als Präsident.