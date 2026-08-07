Spanische Polizei zerschlägt Schleppernetzwerk

Passagiere bei rauer See gefesselt

Die Polizei bezeichnete die Überfahrten als „extrem gefährlich“. Die Migranten seien auf engstem Raum bei hoher Geschwindigkeit auf rauer See unterwegs gewesen. In einigen Fällen seien die Passagiere sogar gefesselt worden, um zu verhindern, dass sie während der Fahrt ins Wasser fallen.