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Royale Ehekrise? Das sagt Ehemann von Beatrice

Royals
07.08.2026 14:19
Zuletzt machten Gerüchte um eine Ehekrise bei Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi die ...
Zuletzt machten Gerüchte um eine Ehekrise bei Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi die Runde. Nun sprach der 42-Jährige erstmals über seine Familie.(Bild: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach den Skandalen rund um Ex-Prinz Andrew soll es in der Ehe von Prinzessin Beatrice kriseln, hieß es im Frühjahr. Jetzt ließ sich ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi zu einem seltenen Statement zu seiner Familie hinreißen – und schob damit den Spekulationen ein für alle Mal den Riegel vor.

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Von einer „Distanz“ zwischen Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi war nach dem Wirbel um die Verstrickung von Andrew Mountbatten-Windsor in den Epstein-Skandal und der Verhaftung des Ex-Herzogs von York Anfang des Jahres die Rede. Ein Insider tat die Spekulationen um eine Ehekrise zwar schnell als „kompletten Unsinn“ ab, doch das royale Ehepaar schwieg eisern.

„Zeit mit meiner Familie“
Bis jetzt! Denn nun sprach Edo in einem Interview mit „Gentleman‘s Journal“ überraschend offen über seine Familie. Und stellte dabei indirekt klar: Eine Ehekrise gibt es nicht!

Edoardo Mapelli Mozzi verriet in einem Interview nun, wie wichtig ihm seine Familie ist, und ...
Edoardo Mapelli Mozzi verriet in einem Interview nun, wie wichtig ihm seine Familie ist, und schob damit den Gerüchten um eine angebliche Ehekrise den Riegel vor.(Bild: AFP)

Denn auf die Frage nach seinem „perfekten Urlaub“ antwortete der 42-Jährige: „Abseits der Touristenpfade, Abstand von E-Mails und Nachrichten und Zeit mit meiner Familie verbringen.“

Reisen und Familienmomente beschrieb er zudem als „größten Luxus“. Vor allem die Stunden mit seiner Ehefrau und den zwei gemeinsamen Kindern Sienna (4) und Athena (1) sowie Sohn Christopher (10), der aus einer früheren Beziehung stammt, seien für ihn die beste Form der Entspannung, unterstrich er.

Geheimer Wien-Trip
Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi sind seit 2020 verheiratet. Dass das Paar auch sechs Jahre nach dem Jawort noch immer glücklich ist, bewies zuletzt unter anderem auch ein gemeinsamer Trip nach Wien.

Das royale Paar besuchte hier gemeinsam mit Beatrices Schwester Eugenie und deren Ehemann Jack Brooksbank eine Hochzeit von Freunden in der Karlskirche.

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Nichte für Beatrice
Eugenie und Jack wiederum freuten sich vor wenigen Tagen über Familienzuwachs: Anfang der Woche gab das Paar via Instagram die Geburt ihrer Tochter bekannt.

„Jack und ich freuen uns riesig, euch unser kleines Mädchen Brooksbank vorstellen zu dürfen!! Wir sind total verliebt in unser kleines Mädchen“, schrieb die Prinzessin am Dienstagabend auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie das erste Foto der Kleinen, ohne ihren Namen zu verraten. 

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