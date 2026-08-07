Seit Wochen kein einziger Tag ohne Bergeinsatz

An einem Tag sechs Einsätze

Für die heimischen Bergretter reiht sich der Einsatz in eine lange Liste von Alarmierungen ein. Seit dem 22. Juli gab es überhaupt keinen einzigen Tag mehr ohne Notruf. Alleine am 29. Juli (Mittwoch) mussten die ehrenamtlichen Helfer gleich sechs Einsätze abarbeiten. Im gesamten Rekordjuli waren es 75 Alarmierungen. Der Großteil war auf Fehleinschätzungen bei der Tourenplanung, oft in Kombination mit der Verwendung von Online-Apps, oder auf die höhere Belastung durch die Hitze zurückzuführen.