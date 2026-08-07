WM-Held zeigt Sixpack – verlässt er Barcelona?

Der Sixpack mutet beeindruckend an – nur wird er womöglich nie wieder von einem Barca-Leiberl verhüllt werden. Spaniens WM-Held Ferran Torres zeigt Muskeln und lässt seine Zukunft betreffend die Fans weiter im Unklaren. Aber sehr bald könnte sie klar sein.
Kein Zeichner (auch kein KI-generierter) dieser Welt würde die Muskel-Packeln feiner ziselieren und präziser in den Oberkörper stanzen können. Kein Gramm Fett, nur ein perfekt austrainierter Body – so präsentiert sich Spaniens WM-Finaltorschütze Ferran Torres jüngst seinen Insta-Followern. Der immer noch andauernde Urlaub konnte seinen Fitnesswerten offenbar nichts anhaben. „Oben ohne“ trainiert er für die neue Saison, das suggeriert sein Post, abgesetzt am Rande eines Sponsorentermins.
Ab zu PSG?
Wirklich auszuleuchten vermag das Posting aber das Dunkel der Zukunftsspekulationen auch nicht. Wer sich auf der Insta-Seite von Torres stichhaltige Hinweise auf seine Zukunft erwartet, wird enttäuscht. So ist der geneigte Fan wohl gezwungen, sich medialen Wasserstandsmeldungen zu widmen. Derer es aktuell zuhauf gibt. Und denen zufolge möglicherweise nie wieder der Klub-Dress des FC Barcelona die ästhetischen Muskeln des Oberkörpers verhüllen wird.
Bilder von Ferran Torres‘ PR-Auftritt beim Baseball-Team der New York Yankees:
Es soll, will die katalanische Zeitung „Sport“ wissen, wieder einmal ganz schnell gehen. Und Torres könnte in den schon längst laufenden Vorbereitungsbetrieb seines Klubs FC Barcelona gar nicht mehr einsteigen – weil er von seinem Post-WM-Urlaub direkt nach Frankreich übersiedeln könnte. PSG reibt sich angeblich schon die Hände. Der amtierende Doppel-Champions-League-Sieger soll‘s mit dem 26-jährigen Spanier ernst meinen, ein Angebot auf dem Tisch liegen. „Sport“ zufolge braucht Torres nur mehr „Ja“ zu sagen.
Flick unglücklich
Dann hätte auch sein zuletzt öffentlich deponiertes Unwohlsein ein Ende. Barca, sein aktueller Klub, müsse auf ihn zukommen, hatte der Stürmer via Medienöffentlichkeit gemurrt, wenn er seine Dienste langfristig sichern will. Der Vertrag läuft noch ein Jahr. Das wäre also die letzte Möglichkeit, Kohle in Form von Ablöse mit Torres zu verdienen. Und Trainer Hansi Flick müsste sich nicht mehr ärgern, weil Torres zuerst öffentlich statt intern über seine Zukunft spricht.
Ein bisserl hat Torres noch Urlaub. Möglich, dass auf seinem Insta-Account demnächst noch weitere Bilder in diesem Stil folgen:
Welcher Dress es künftig auch wird – er wird sich bestimmt wohlfühlen am Körper von Ferran Torres und sich lieblich an den Sixpack schmiegen.
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