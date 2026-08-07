WM-Held zeigt Sixpack – verlässt er Barcelona?

Es soll, will die katalanische Zeitung „Sport“ wissen, wieder einmal ganz schnell gehen. Und Torres könnte in den schon längst laufenden Vorbereitungsbetrieb seines Klubs FC Barcelona gar nicht mehr einsteigen – weil er von seinem Post-WM-Urlaub direkt nach Frankreich übersiedeln könnte. PSG reibt sich angeblich schon die Hände. Der amtierende Doppel-Champions-League-Sieger soll‘s mit dem 26-jährigen Spanier ernst meinen, ein Angebot auf dem Tisch liegen. „Sport“ zufolge braucht Torres nur mehr „Ja“ zu sagen.