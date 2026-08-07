Feuerwehr jagte „Vogelspinne“ am Spielplatz

Einsatz hätte auch gefährlich sein können

Warum gleich sechs Feuerwehrleute und zwei Fahrzeuge? „Man weiß ja nie, was einen erwartet. Krabbelt die Spinne irgendwo hinauf, brauchen wir auf jeden Fall eine Leiter“, nimmt es der Kommandant mit Humor. Er vermutet, dass sie von Jugendlichen oder einem Kind einfach dort vergessen wurde.