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„Monster-Einsatz“

Feuerwehr jagte „Vogelspinne“ am Spielplatz

Niederösterreich
07.08.2026 14:09
Eine vermeintliche Vogelspinne entpuppte sich als Plastikspielzeug.
Eine vermeintliche Vogelspinne entpuppte sich als Plastikspielzeug.(Bild: Krone KREATIV/ZVG, Feuerwehr Hinterbrühl)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Da dürfte so manchem der Schreck in die Glieder gefahren sein: Eine vermeintliche Vogelspinne sorgte am Donnerstagabend für einen Feuerwehreinsatz am Kinderspielplatz in Hinterbrühl, Bezirk Mödling (Niederösterreich).

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Mit zwei Fahrzeugen und sechs Florianis rückte die Feuerwehr an – und stand wenig später einem ziemlich bewegungslosen Gegner gegenüber. „Eine Dame mit ihrem Sohn hat uns alarmiert, weil auf dem Spielplatz eine Vogelspinne sitzt“, erzählt Feuerwehrkommandant Franz Sittner.

Vogelspinne entpuppt sich als harmloses Plastikspielzeug
Vor Ort folgte jedoch die Entwarnung: Der haarige Achtbeiner war kein exotischer Ausreißer, sondern eine Kunststoffspinne. „Sie erinnert optisch an eine Mexikanische Rotknie- oder Grünflaschenblaue Vogelspinne, ist aber keine naturgetreue Nachbildung“, schmunzelt Sittner.

Einsatz hätte auch gefährlich sein können
Warum gleich sechs Feuerwehrleute und zwei Fahrzeuge? „Man weiß ja nie, was einen erwartet. Krabbelt die Spinne irgendwo hinauf, brauchen wir auf jeden Fall eine Leiter“, nimmt es der Kommandant mit Humor. Er vermutet, dass sie von Jugendlichen oder einem Kind einfach dort vergessen wurde. 

Auch der Anruferin macht er keinen Vorwurf. „Sie hat völlig richtig gehandelt, Abstand gehalten und die Feuerwehr verständigt.“

Und die „gefährliche Bestie“? Die hat inzwischen einen neuen Platz gefunden – am Feuerwehrposten in Hinterbrühl. Dort kann die Plastikspinne nun von ihrem rechtmäßigen Besitzer abgeholt werden.

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