Feuerwehr jagte „Vogelspinne“ am Spielplatz

Da dürfte so manchem der Schreck in die Glieder gefahren sein: Eine vermeintliche Vogelspinne sorgte am Donnerstagabend für einen Feuerwehreinsatz am Kinderspielplatz in Hinterbrühl, Bezirk Mödling (Niederösterreich).
Mit zwei Fahrzeugen und sechs Florianis rückte die Feuerwehr an – und stand wenig später einem ziemlich bewegungslosen Gegner gegenüber. „Eine Dame mit ihrem Sohn hat uns alarmiert, weil auf dem Spielplatz eine Vogelspinne sitzt“, erzählt Feuerwehrkommandant Franz Sittner.
Vogelspinne entpuppt sich als harmloses Plastikspielzeug
Vor Ort folgte jedoch die Entwarnung: Der haarige Achtbeiner war kein exotischer Ausreißer, sondern eine Kunststoffspinne. „Sie erinnert optisch an eine Mexikanische Rotknie- oder Grünflaschenblaue Vogelspinne, ist aber keine naturgetreue Nachbildung“, schmunzelt Sittner.
Einsatz hätte auch gefährlich sein können
Warum gleich sechs Feuerwehrleute und zwei Fahrzeuge? „Man weiß ja nie, was einen erwartet. Krabbelt die Spinne irgendwo hinauf, brauchen wir auf jeden Fall eine Leiter“, nimmt es der Kommandant mit Humor. Er vermutet, dass sie von Jugendlichen oder einem Kind einfach dort vergessen wurde.
Auch der Anruferin macht er keinen Vorwurf. „Sie hat völlig richtig gehandelt, Abstand gehalten und die Feuerwehr verständigt.“
Und die „gefährliche Bestie“? Die hat inzwischen einen neuen Platz gefunden – am Feuerwehrposten in Hinterbrühl. Dort kann die Plastikspinne nun von ihrem rechtmäßigen Besitzer abgeholt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.