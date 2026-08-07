Stocker-Sager: „Fettnäpfchen sondergleichen!“

Mit seiner Aussage, Kinderbetreuung sei keine Arbeit, hat Bundeskanzler Christian Stocker eine hitzige Debatte ausgelöst. Während viele die Aussage als Geringschätzung der täglichen Leistung von Eltern kritisieren, verteidigen andere seine Wortwahl oder sehen sie aus dem Zusammenhang gerissen. Wie die „Krone“-Community über den umstrittenen Sager denkt, lesen Sie hier!
Im Forum wurde die Aussage von Bundeskanzler Christian Stocker überwiegend kritisch aufgenommen. Viele Leser betonten, dass Kinderbetreuung und Familienarbeit enorme Leistungen seien, die oft unbezahlt und gesellschaftlich zu wenig anerkannt würden. Besonders Mütter schilderten ihre persönlichen Erfahrungen und kritisierten, dass sich trotz jahrzehntelanger Debatten kaum etwas verbessert habe. Auch „Krone“-Leser sehen in der Betreuung von Kindern und Angehörigen einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft, der mehr Wertschätzung und Unterstützung verdient.
Mehr Anerkennung für Familienarbeit
Einige „Krone“-Leser kritisieren, dass in der politischen Debatte häufig nur Erwerbsarbeit als wertvoller Beitrag zur Gesellschaft angesehen werde. Im Forum wird betont, dass Eltern mit der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder den Staat erheblich entlasten würden. Einige User fordern daher mehr Anerkennung für diese Leistungen und sprechen sich dafür aus, Familienarbeit gesellschaftlich und politisch stärker wertzuschätzen.
Persönliche Erfahrungen sorgen für Kritik
Viele „Krone“-Leser schildern im Forum ihre eigenen Erfahrungen mit der Kinderbetreuung und zeigen wenig Verständnis für die Aussage des Bundeskanzlers. Vor allem Alleinerziehende berichten von hohen Betreuungskosten, fehlenden Kindergartenplätzen und den Schwierigkeiten, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Für zahlreiche User zeigen diese Erfahrungen, dass Kinderbetreuung sehr wohl Arbeit ist und sowohl von Familien als auch von Betreuungseinrichtungen täglich geleistet wird.
Auch Zustimmung für Stockers Aussage
Neben viel Kritik erhält Bundeskanzler Christian Stocker im Forum auch Zuspruch. Einige „Krone“-Leser betonen, dass sie die Betreuung ihrer Kinder nie als Arbeit, sondern als Bereicherung und selbstverständlichen Teil des Familienlebens empfunden hätten. Andere unterscheiden zwischen der Freude am Elternsein und der Verantwortung, die mit der Erziehung verbunden ist. Für sie schließen sich Liebe zu den Kindern und die Herausforderungen des Familienalltags nicht aus.
Wie sehen Sie die Aussage von Bundeskanzler Christian Stocker? Ist Kinderbetreuung Arbeit oder sollte sie anders bezeichnet werden? Bekommt Familienarbeit in Österreich genug Anerkennung und Unterstützung? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
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