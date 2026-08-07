Stocker-Sager: „Fettnäpfchen sondergleichen!“

Persönliche Erfahrungen sorgen für Kritik

Viele „Krone“-Leser schildern im Forum ihre eigenen Erfahrungen mit der Kinderbetreuung und zeigen wenig Verständnis für die Aussage des Bundeskanzlers. Vor allem Alleinerziehende berichten von hohen Betreuungskosten, fehlenden Kindergartenplätzen und den Schwierigkeiten, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Für zahlreiche User zeigen diese Erfahrungen, dass Kinderbetreuung sehr wohl Arbeit ist und sowohl von Familien als auch von Betreuungseinrichtungen täglich geleistet wird.