Kinderverbot in Studio: Viel Lob für Betreiberin

Kinder von Kunden gingen bis ins Wohnhaus

„Leider mussten wir in den vergangenen Jahren jedoch immer wieder erleben, dass es zu Vorfällen kam, die den Studioalltag erheblich beeinträchtigt haben. Bereits während Beratungsgesprächen wurden Schränke ausgeräumt, unsere Funkklingel beschädigt oder Schokolade auf der hellen Couch im Wartebereich verteilt. Auch im Nagelstudio wurden mehrfach Arbeitsmaterialien ausgeräumt oder verschüttet, mitgebrachte Speisen im gesamten Studio verteilt und sogar Möbel angemalt“, schildert Ziemke.

Besonders belastend sei außerdem gewesen, dass Kinder wiederholt das Studio verließen und auf das Privatgrundstück oder sogar ins Wohnhaus gingen, um dort die Kinderzimmer oder die Spielgeräte zu nutzen: „Da sich unser Nagelstudio und das Tattoostudio direkt auf unserem privaten Grundstück befinden, ist dieser Bereich ausdrücklich kein öffentlicher Spielplatz.“