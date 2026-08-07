Messerstecher muss für zwei Jahre ins Gefängnis

Notoperation notwendig

Es ging um eine Messerattacke, die sich im Vorjahr vor einer Flüchtlingsunterkunft in Leonding ereignete. Dabei habe ein Libanese (23) mehrmals auf einen 16-jährigen Iraker eingestochen. „Das Opfer hatte Riesenglück. Dass er noch lebt, ist der Kunst der Ärzte zu verdanken“, schildert die Staatsanwältin die Verletzungen des 16-Jährigen, der von allen nur Mogli genannt wird. Denn als der Bursch am 17. Dezember 2025 nach einer Auseinandersetzung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wies er mehrere Stichverletzungen im linken Oberkörper und zwei am Kopf auf. Eine Notoperation rettete ihn.