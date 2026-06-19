Tierische Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen

Sommerliche Temperaturen bringen nicht nur die Menschen ins Schwitzen. Auch die Tiere suchen bei Temperaturen über 30 Grad den Schatten und auch eine Abkühlung im Wasser. Im Innsbrucker Alpenzoo gibt es einige Möglichkeiten, in der Nähe des Wassers zu entspannen.
Während viele Menschen an heißen Tagen in erster Linie an das Schwimmbad oder einen Badesee denken, gibt es auch im Alpenzoo viele Möglichkeiten, sich abzukühlen.
Auch die vielen Tiere zeigen, dass sie gerade im Sommer dringend Wasser benötigen, um sich gegen die Folgen der hohen Temperaturen zu wehren. So auch Braunbär Ander, der regelmäßig in seinem Teich Abkühlung sucht und dabei die neugierigen Blicke der Zoogäste auf sich zieht.
Trinkbrunnen, Wasserspielplatz und mehr
Auch für Besucher gibt es die Chance, im Alpenzoo der Sommerhitze zu entkommen. Mehrere Trinkbrunnen im Gelände laden ein, den Durst zu stillen, eine Nebeldusche sorgt für eine willkommene Abkühlung. Besonders der neue Wasserspielplatz bietet an heißen Tagen eine Erfrischung für Familien, eine Pause einzulegen und den Aufenthalt im Zoo noch angenehmer zu gestalten.
Zahlreiche schattige Plätzchen laden zum Verweilen und Ausruhen ein. Auch das Artenschutz-Pavillon bietet Schatten und gibt zugleich Einblick in die Welt bedrohter Arten.
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