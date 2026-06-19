Tierische Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen

Trinkbrunnen, Wasserspielplatz und mehr

Auch für Besucher gibt es die Chance, im Alpenzoo der Sommerhitze zu entkommen. Mehrere Trinkbrunnen im Gelände laden ein, den Durst zu stillen, eine Nebeldusche sorgt für eine willkommene Abkühlung. Besonders der neue Wasserspielplatz bietet an heißen Tagen eine Erfrischung für Familien, eine Pause einzulegen und den Aufenthalt im Zoo noch angenehmer zu gestalten.