„Sind enttäuscht!“: Zell verliert wichtigen Gegner

Gegen den EC Bregenzerwald war in den vergangenen Jahren stets volles Haus. Die Vorarlberger duellierten sich regelmäßig mit den Zeller Eisbären und boten auch den Fans in der Halle hitzige Duelle.

In der kommenden Saison werden die Vorarlberger allerdings nicht mehr an der Alps Hockey League teilnehmen. Das teilte die Liga am Mittwoch in einer Aussendung mit. Zuvor hatte der Verband die Freigabe für den Ausstieg gegeben. In der kommenden Saison wollen die „Tigers” an der deutschen Oberliga Süd (3. Liga) teilnehmen und sich mit Teams wie Stuttgart, Lindau oder Kaufbeuren messen.