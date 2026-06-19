Zu Tode gequälter Kater hat nun einen Star-Anwalt

Das schockierende Video des von vier Sadisten Ende April grausam „hingerichteten“ Katers mit dem Namen Schmotzer hat Spuren hinterlassen. Die Hunde-Such-Hilfe Österreich, die in dem Fall engagiert recherchiert, konnte jetzt die Besitzerin der rund fünfjährigen Mieze ausfindig machen. Dies war für die Tierschützer deshalb wichtig, weil sich die Besitzerin in einem Verfahren gegen die vier Unterländer quasi anhängen kann – und auch tun wird!