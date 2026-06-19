„Eine Saison kostet uns um die 350.000 Euro“

Nach einer Gelenksfraktur im Mittelfinger greift die Klagenfurterin Rosa Donner beim Sailing Grand Slam „Kieler Woche“ an. Das große Ziel mit ihrer 49er-FX-Partnerin ist eine Medaille bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Dafür startete man nun eine Fundraising-Kampagne.
Comeback! Die Klagenfurter Seglerin Rosa Donner musste im Mai die Weltmeisterschaft aufgrund einer Gelenksfraktur im Mittelfinger absagen. Ab Samstag tritt sie bei der „Kieler Woche“, dem Sailing Grand Slam (vormals Weltcup), mit Partnerin Marion LaFrance-Berger im 49er-FX an.
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