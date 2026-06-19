„Stehen vor einer ganz anderen Herausforderung“

Wir kommen in Brünn an, nach einem dieser Wochenenden, an denen einfach alles geklappt hat. Wir haben die Pole-Position geholt, den Sprint gewonnen und auch das Rennen am Sonntag für uns entschieden. Aber mehr als über die Ergebnisse freue ich mich darüber, wie wir das Wochenende ab Freitag aufgebaut haben. Wir konnten schon früh alles unter einen Hut bringen, und in der MotoGP ist das normalerweise die Grundlage für alles.