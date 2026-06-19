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Marquez-Kolumne:

„Stehen vor einer ganz anderen Herausforderung“

MotoGP
19.06.2026 05:31
Marc Marquez
Marc Marquez(Bild: AP/Boglarka Bodnar)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Spanier kommt nach seinem Sieg im letzten Rennen mit viel Selbstvertrauen nach Brünn und freut sich auf die Strecke. Sein körperlicher Zustand wird am Wochenende aber wieder einmal am Prüfstand stehen...

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Wir kommen in Brünn an, nach einem dieser Wochenenden, an denen einfach alles geklappt hat. Wir haben die Pole-Position geholt, den Sprint gewonnen und auch das Rennen am Sonntag für uns entschieden. Aber mehr als über die Ergebnisse freue ich mich darüber, wie wir das Wochenende ab Freitag aufgebaut haben. Wir konnten schon früh alles unter einen Hut bringen, und in der MotoGP ist das normalerweise die Grundlage für alles.

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