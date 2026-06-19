Matura 2026: Nervenkitzel und große Erleichterung

Endlich geschafft! Kärntens Maturantinnen und Maturanten können aufatmen. Die „Krone“ hat bei den Absolventen nachgefragt, wie es ihnen bei der Reifeprüfung ergangen ist.
Das Herz klopft bis zum Hals, die Hände werden schweißnass, die Gedanken rasen wie Blitze durch den Kopf: Die Matura ist für viele junge Menschen einer der ersten wirklich prägenden Meilensteine ihres Lebens – und die Reifeprüfung ist begleitet von Nervosität und großer Erwartung.
Rund 2500 Schülerinnen und Schüler in Kärnten bereiteten sich in den vergangenen Monaten auf die Matura vor und legten damit den Grundstein für ihren weiteren Werdegang.
“Eigentlich war es gar nicht so schlimm“
Viele Maturantinnen und Maturanten zeigten sich in der „Krone“-Umfrage etwas überrascht ob der doch nicht so zermürbenden Situation: „Ich hab’ mir vor der mündlichen Matura viele Gedanken gemacht, aber im Endeffekt war es gar nicht so schlimm wie erwartet“, ist David Holzer erleichtert. Neben den klassischen Prüfungsfächern wie Deutsch, Mathematik und Englisch finden sich immer wieder außergewöhnliche Lehrgegenstände auf den Antrittslisten.
So stellten sich in Kärnten heuer zwei Schüler der Matura im Fach Griechisch, während sechs Kandidaten in darstellender Geometrie antraten. Was also mit Nervosität begann, endete für viele mit Erleichterung. Wir wünschen Kärntens Maturanten weiterhin viel Erfolg!
Mir ist es gut gegangen. Mündlich habe ich in Englisch, Mathematik und Gesang maturiert. Ich singe sehr gerne – und die Themen waren sehr interessant. Gelernt habe ich etwa zwei Wochen.
Naomi Preishuber-Pflügel
Bild: Christian Krall
Nach dem Zivildienst würde ich gerne Mathe- matik studieren. Als Kind hab’ ich mit meinem Vater oft Schach gespielt – daher kommt wohl auch meine Begeisterung für das abstrakte Denken.
Herbert Wokoutz
Bild: Christian Krall
Es war super! Als Tipp für die kommenden Maturanten würde ich empfehlen, früh genug zu lernen und jene Fächer zu wählen, die einen wirklich interessieren.
Katharina Longer
Bild: Christian Krall
Mir ist es gut gegangen! Die Lehrer sind die Themen mit uns ausführlich durch- gegangen, haben uns bestens vorbereitet und uns viel Druck genommen.
David Holzer
Bild: Christian Krall
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