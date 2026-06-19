Matura 2026: Nervenkitzel und große Erleichterung

“Eigentlich war es gar nicht so schlimm“

Viele Maturantinnen und Maturanten zeigten sich in der „Krone“-Umfrage etwas überrascht ob der doch nicht so zermürbenden Situation: „Ich hab’ mir vor der mündlichen Matura viele Gedanken gemacht, aber im Endeffekt war es gar nicht so schlimm wie erwartet“, ist David Holzer erleichtert. Neben den klassischen Prüfungsfächern wie Deutsch, Mathematik und Englisch finden sich immer wieder außergewöhnliche Lehrgegenstände auf den Antrittslisten.