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Prozess in Kärnten

Achtung, Falle! So dreist arbeiten Gold-Betrüger

Kärnten
19.06.2026 05:00
Wer Gold verkaufen will, sollte sich gut über Kurse und Händler informieren.
Wer Gold verkaufen will, sollte sich gut über Kurse und Händler informieren.(Bild: ZIHE - stock.adobe.com)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

„Wir schätzen Ihre Antiquitäten, wir kaufen alles – Pelze, Schmuck, Gold!“ Immer öfter kommen solche Lockangebote von Unternehmern, die sich kurzzeitig an Nobeladressen einmieten, was sie seriös wirken lässt. Was steckt dahinter? Mehrere Kärntner schildern, was ihnen dabei passiert ist. Und warum man letztlich vor Gericht landete!

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Alle Hände voll zu tun hatte eine Mitarbeiterin der Verwahrstelle des Landesgerichtes Klagenfurt – im wahrsten Sinne des Wortes: Alte Pelzmäntel, Lederhosen, etliche Sackerln voll mit Gold, Silber und Schmuck und sogar Designer-Stiefel wurden in den Verhandlungssaal geschleppt, wo Richterin Michaela Sanin nicht nur einen dreisten Betrugsfall verhandelte, sondern vor allem auch die Opfer des Coups entschädigen wollte.
Was es damit auf sich hat?

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