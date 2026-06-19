Achtung, Falle! So dreist arbeiten Gold-Betrüger

„Wir schätzen Ihre Antiquitäten, wir kaufen alles – Pelze, Schmuck, Gold!“ Immer öfter kommen solche Lockangebote von Unternehmern, die sich kurzzeitig an Nobeladressen einmieten, was sie seriös wirken lässt. Was steckt dahinter? Mehrere Kärntner schildern, was ihnen dabei passiert ist. Und warum man letztlich vor Gericht landete!
Alle Hände voll zu tun hatte eine Mitarbeiterin der Verwahrstelle des Landesgerichtes Klagenfurt – im wahrsten Sinne des Wortes: Alte Pelzmäntel, Lederhosen, etliche Sackerln voll mit Gold, Silber und Schmuck und sogar Designer-Stiefel wurden in den Verhandlungssaal geschleppt, wo Richterin Michaela Sanin nicht nur einen dreisten Betrugsfall verhandelte, sondern vor allem auch die Opfer des Coups entschädigen wollte.
Was es damit auf sich hat?
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.