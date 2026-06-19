Achtung, Falle! So dreist arbeiten Gold-Betrüger

Alle Hände voll zu tun hatte eine Mitarbeiterin der Verwahrstelle des Landesgerichtes Klagenfurt – im wahrsten Sinne des Wortes: Alte Pelzmäntel, Lederhosen, etliche Sackerln voll mit Gold, Silber und Schmuck und sogar Designer-Stiefel wurden in den Verhandlungssaal geschleppt, wo Richterin Michaela Sanin nicht nur einen dreisten Betrugsfall verhandelte, sondern vor allem auch die Opfer des Coups entschädigen wollte.

Was es damit auf sich hat?