Kind (3) fiel in Krokodilgehege – Mann verhaftet

In einem privaten Zoo in der Grafschaft Grafschaft Cambridgeshire dürften sich am Donnerstag Szenen wie aus einem Horrorfilm abgespielt haben. Noch ist nicht hundertprozentig gesichert, wie das Kind in das Gehege mit den Krokodilen des Zoos Johnson‘s in Old Hurst kam. Der Dreijährige überlebte mit schwersten Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch versorgt. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut, berichtet die BBC.