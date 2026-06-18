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Schock-Tat in Zoo

Kind (3) fiel in Krokodilgehege – Mann verhaftet

Ausland
18.06.2026 22:51
Der Dreijährige fiel in ein Krokodilgehege – und überlebte wie durch ein Wunder. Er wurde schwer ...
Der Dreijährige fiel in ein Krokodilgehege – und überlebte wie durch ein Wunder. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen (Archivbild).(Bild: winai - stock.adobe.com)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Ein schockierender Vorfall hat sich im Osten Englands zugetragen. Ein Dreijähriger wurde schwer verletzt, als er in ein Krokodilgehege stürzte. Wie durch ein Wunder überlebte der Bub. Ein Mann wurde festgenommen – wegen versuchten Mordes ...

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In einem privaten Zoo in der Grafschaft Grafschaft Cambridgeshire dürften sich am Donnerstag Szenen wie aus einem Horrorfilm abgespielt haben. Noch ist nicht hundertprozentig gesichert, wie das Kind in das Gehege mit den Krokodilen des Zoos Johnson‘s in Old Hurst kam. Der Dreijährige überlebte mit schwersten Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch versorgt. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut, berichtet die BBC. 

Wie kam das Kind in das Gehege?
Im Laufe der Ermittlungen seien Zweifel daran aufgekommen, dass das Kind selbstständig in das Gehege gelangt sei, berichtete ein Polizeisprecher. Man vernehme aktuell einige Zeugen, diese seien aber ebenfalls angesichts der Ereignisse schwer mitgenommen. 

Inzwischen wurde ein 30-Jähriger verhaftet, wegen des „Verdachts auf versuchten Mord“, wie die Polizei mitteilte. Es sei davon auszugehen, dass sich der Mann und das Kind nicht gekannt haben. Der Bub sei inzwischen in einem stabilen Zustand, hieß es am Donnerstagabend. 

Von den Betreibern des Zoos, der auch mehrere Raubkatzen hält, und auf dem Gelände einen Farm-Shop, eine Metzgerei sowie ein Restaurant unterhält, hieß es, das Tropenhaus mit den Krokodilen bleibe bis auf weiteres geschlossen: „Unsere Gedanken und Gebete sind bei dem Buben und seiner Familie“, hieß es in einem Facebook-Statement. 

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