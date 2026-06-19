Top-Turnier mit Stars kostet mehr als 100.000 Euro

Bis 23. Juni spielen sich die besten Billard-Spieler der Welt den Sieg bei der Pro Billard Series aus. Es ist die höchstdotierte Serie des Sports. Insgesamt werden 315.000 US-Dollar ausgeschüttet. Für die Organisation musste der örtliche Verein eine sechsstellige Summe investieren.
Eines der größten Sportevents findet derzeit in St. Johann statt. Mit der Pro Billard Series gastiert nämlich erstmals die professionellste und höchstdotierte Spielserie im Pongau. „Es gibt nichts Schöneres, es ist ein Traum“, freut sich Theo Riedlecker, Obmann des lokalen Vereins Union-Billard-Sport-Club Pongau. Insgesamt werden 315.000 US-Dollar an Preisgeld ausgeschüttet!
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